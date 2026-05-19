Παναθηναϊκός AKTOR: Τριημέρο ρεπό από τον Αταμάν - Επιστροφή την Πέμπτη στις προπονήσεις

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πλέον επικεντρώνεται στον τελευταίο μεγάλο στόχο της χρονιάς, την κατάκτηση της Greek Basketball League.

Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν χωρίς προβλήματα το εμπόδιο της Μυκόνου με 2-0 στη σειρά των προημιτελικών και πλέον ετοιμάζονται για τη δύσκολη δοκιμασία απέναντι στον ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς των playoffs.

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο για τις 28 Μαΐου, με το «τριφύλλι» να γνωρίζει πως η επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ αποτελεί πλέον απόλυτη προτεραιότητα μετά την απογοήτευση στην Ευρώπη.

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε τριήμερη άδεια στους παίκτες του μετά το δεύτερο παιχνίδι στη Μύκονο, προκειμένου η ομάδα να αποφορτιστεί ψυχολογικά και σωματικά.

Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» για τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να ξεκινήσει ξανά την Πέμπτη (21/5), με στόχο την καλύτερη δυνατή εικόνα στη μάχη του τίτλου.