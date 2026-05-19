ΟΦΗ: Υποστολή σημαίας - Τέλος ο Λαμπρόπουλος!

Παρελθόν από τον ΟΦΗ ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, με την ομάδα της Κρήτης να ξεκινάει την... εκκαθάριση ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν!

Έπειτα από τρία χρόνια ο αρχηγός του συλλόγου λέει «αντίο» στο Ηρακλείο, έχοντας προλάβει να συνδέσει το όνομά του με τους δύο τελικούς και τη μία κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ παράλληλα ήταν εκείνος που πέτυχε το «χρυσό» γκολ στον Λεβαδειακό στον φετινό ημιτελικό.

Όπως είχε προαναγγείλει άλλωστε ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης στην συνέντευξη τύπου του αγώνα με τον Βόλο όπου έκανε λόγο για «σκληρές αποφάσεις», ξεκίνησε τις συζητήσεις κατ’ ιδίαν με τους ποδοσφαιριστές ενημερώνοντας τους για τις αποφάσεις του.

«Τρία χρόνια γεμάτα πάθος, χαρές, λύπες και έντονες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, αφήνοντας όμως πίσω μια παρακαταθήκη που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ΟΦΗ και στις καρδιές όλων μας.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, έναν ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας μας.

Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε τρεις τελικούς μέσα σε έναν χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου, σε μια διαδρομή με καθοριστική συμβολή “, αφού το γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη όλων, “σημαδεύοντας” έτσι μια ολόκληρη γενιά Ομιλιτών

Στα τρία χρόνια παρουσίας του στον ΟΦΗ κατέγραψε 90 συμμετοχές και επτά γκολ, όμως η προσφορά του δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με αριθμούς. Μετριέται με σεβασμό, ηγετική παρουσία, ήθος και προσωπικότητα, αφού ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές.

Βασίλη, σε ευχαριστούμε για τις μάχες, τη συγκίνηση και τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί!

Καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθήσει στη ζωή και την καριέρα σου.

Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ…».

