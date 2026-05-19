Συνεχίζει να προκαλεί ο Γιανάι: «Είμαστε πολύ καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό»

Ο Όφερ Γιανάι τοποθετήθηκε για τη φετινή σεζόν της Euroleague, παραχωρώντας συνέντευξη στη Sports Walla και εκφράζοντας με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση την άποψή του για τη δυναμική της Χάποελ Τελ Αβίβ, συνεχίζοντας να προκαλεί με όσα λέει.

Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ υποστήριξε πως η ομάδα του βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από τον Παναθηναϊκό AKTOR, αλλά και από τη Βαλένθια, με τον ισραηλινό σύλλογο ωστόσο να έχει... αποχαιρετήσει από νωρίς τη διοργάνωση!

Αναλυτικά όσα είπε

«Είδα τον Παναθηναϊκό εναντίον της Βαλένθια. Είμαστε πολύ καλύτεροι και από τον Παναθηναϊκό και από τη Βαλένθια. Αλλά η Βαλένθια θα είναι στο Final Four και εμείς όχι»..

Για το ζήτημα απόκτησης συμβολαίου στη Euroleague: “Μηδενικές πιθανότητες, κατά τη γνώμη μου. Μηδενικές πιθανότητες να μας έδιναν άλλη μια θέση στην Ευρωλίγκα αν δεν μπαίναμε στην πρώτη 6άδα.

Φίλοι, είμαστε μια ισραηλινή ομάδα. Την επόμενη χρονιά, είτε θα εξασφαλίσουμε ένα franchise status στη Euroleague, είτε ίσως ο Άνταμ Σίλβερ αποφασίσει να προσκαλέσει το Ισραήλ να συμμετάσχει στο NBA Europe και τότε θα έχουμε και εκεί μια ευκαιρία”.

