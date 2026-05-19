ΟΦΗ: Τα δεδομένα για Κώτσιρα και ο ρόλος του Κόντη

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη φετινή σεζόν, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ παράλληλα «σφράγισε» την παρουσία του σε ευρωπαϊκό όμιλο.

Οι Κρητικοί αναζητούν πλέον ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα δυναμώσουν το ρόστερ τους ενόψει της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής χρονιάς που έρχεται.

Αρχικό μέλημα από τους ιθύνοντες των Ομιλητών, αλλά και τον τεχνικό του συλλόγου, Χρήστο Κόντη είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει διερευνητικές επαφές και με κάποιος ποδοσφαιριστές.

Προτάθηκε στον ΟΦΗ ο Γιάννης Κώτσιρας, αλλά...

Σε αυτήν την κατηγορία, τουλάχιστον αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δεν ανήκει ο Γιάννης Κώτσιρας που θα μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Ο έμπειρος πολυθεσίτης παίκτης ναι μεν προτάθηκε στον ΟΦΗ πριν από έναν μήνα περίπου, αλλά όπως όλα δείχνουν δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ηράκλειο, μιας και ο Χρήστος Κόντης απέρριψε την περίπτωσή του.

Ο Έλληνας τεχνικός ναι μεν γνωρίζει πολύ καλά τον 34χρονο δεξιό μπακ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με άνεση τόσο ως κεντρικός αμυντικός, όσο και ως «εξάρι» από τη διπλή θητεία του στο «τριφύλλι», αλλά φαίνεται ότι δεν ταιριάζει στα αγωνιστικά πλάνα του.

Ο λόγος είναι απλός. Ο Όμιλος διαθέτει ήδη δύο πολύ ικανούς αμυντικούς χαφ (Ανδρούτσος, Καραχάλιος), όπως και ισάριθμους μπακ – χαφ (Γκονθάλεθ, Σενγκέλια), ενώ η τριάδα στην άμυνα δύσκολα θα «σπάσει» τη νέα σεζόν.

Κάπως έτσι ο Χρήστος Κόντης επί της ουσίας απέρριψε την περίπτωση του διεθνούς παίκτη, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα «συνδέεται» με τη «νεοφώτιστη» Καλαμάτα και τον Αστέρα AKTOR.