Μουντιάλ 2026: Απειλή απεργίας στο στάδιο του Λος Αντζελες, για την παρουσία της ICE

Η UNITE HERE Local 11, που εκπροσωπεί περίπου 2.000 υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονται στο στάδιο SoFi για τις υπηρεσίες εστίασης, διαδήλωσε ξανά την Δευτέρα έξω από το στάδιο για να απαιτήσει διαβεβαιώσεις ότι οι πράκτορες της ICE δεν θα αναπτυχθούν στο χώρο κατά την διάρκεια των αγώνων που έχουν προγραμματιστεί στο Inglewood (νότια του Λος Άντζελες), συμπεριλαμβανομένου του πρώτου αγώνα στις 12 Ιουνίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης.

Το συνδικάτο πιστεύει ότι η παρουσία αυτών των ομοσπονδιακών πρακτόρων θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ανασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους οπαδούς. «Δεν θέλουμε να ζούμε με φόβο όταν πηγαίνουμε στην δουλειά, ούτε με τον φόβο της σύλληψης όταν επιστρέφουμε σπίτι», δήλωσε ο Αϊζακ Μαρτίνεθ, μάγειρας στο στάδιο, κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τον χώρο. Οι πράκτορες της ICE είναι υπεύθυνοι για την σύλληψη και την απέλαση παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι που έχουν καταδικαστεί από τα δικαστήρια. Ωστόσο, οι δραστηριότητές τους, που θεωρούνται βάναυσες, έχουν πυροδοτήσει ένα κύμα οργής που κορυφώθηκε μετά τον θάνατο δύο διαδηλωτών στην Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για την υποχρέωση παροχής προσωπικών πληροφοριών στην FIFA, προκειμένου να εργαστούν κατά την διάρκεια της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

«Ζητάμε από την FIFA να μην κοινοποιεί τις πληροφορίες ή τα δεδομένα μας στην ICE, σε ξένες χώρες ή σε υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε η Γιολάντα Φιέρο, η οποία εργάζεται στα VIP θεωρεία. Οι διαδηλωτές έλαβαν την υποστήριξη του Τομ Στάγιερ, ενός από τους κορυφαίους υποψηφίους για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας.

«Η αποστολή αυτών των πρακτόρων είναι ο έλεγχος των συνόρων. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι σχέση έχει αυτό με το Παγκόσμιο Κύπελλο;» είπε ο Δημοκρατικός χρηματοδότης, του οποίου η κύρια προεκλογική υπόσχεση είναι να φορολογήσει τους υπερπλούσιους.