«Tυπική διαδικασία η αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς»

Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται πλέον ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Μάλιστα ο Εβάν Σάιντερι να αναφέρει: «Μοιάζει σαν τυπική διαδικασία το ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει επιτέλους φέτος το καλοκαίρι από τους Μπακς».

Ετσι, το όλο θέμα πλέον είναι το ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του Έλληνα παίκτη, με τον έμπειρο δημοσιογράφο να βάζει στη λίστα τους Σέλτικς, Λέικερς, Χιτ, Νικς και Τίμπεργουλβς.