Μουντιάλ 2026: «Συναγερμός» στην Ισπανία με Γιαμάλ

Σύμφωνα με το «The Athletic», ο 18χρονος αναμένεται να χάσει τον εναρκτήριο αγώνα της Ισπανίας εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου, και είναι επίσης αμφίβολος για τον αγώνα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας στις 21.

Ο Γιαμάλ, τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια της νίκης της Μπαρτσελόνα επί της Θέλτα τον περασμένο μήνα στη La Liga, τραυματισμός που έχει θέσει εκτός δράσης τον επιθετικό για το υπόλοιπο της σεζόν στην LaLiga.

Η Μπαρτσελόνα είχε ανακοινώσει ότι ο Γιαμάλ θα υποβληθεί σε «συντηρητική θεραπεία», ενώ οι αξιωματούχοι του συλλόγου και της ισπανικής ομοσπονδίας συζητούν από κοινού ένα σχέδιο αποκατάστασης που στοχεύει στην επιτάχυνση της επιστροφής του επιθετικού πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η Ισπανία αντιμετωπίζει ακόμη την Ουρουγουάη στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων στις 26 Ιουνίου. Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε θα παίξει φιλικά παιχνίδια εναντίον του Ιράκ και του Περού.

Ο Γιαμάλ έχει σκοράρει 24 γκολ και έχει δώσει 16 ασίστ σε 45 αγώνες αυτή τη σεζόν για την Μπαρτσελόνα.

Με την εθνική Ισπανίας, ο Λαμίν Γιαμάλ έχει παίξει 25 αγώνες και έχει σκοράρει έξι γκολ.