Καιρός: Βροχερό το σκηνικό τη νέα εβδομάδα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα τα επόμενα 24ωρα

Η πρόγνωση του καιρού από τον Θοδωρή Κολυδά

Καιρός: Βροχερό το σκηνικό τη νέα εβδομάδα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα τα επόμενα 24ωρα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη νέα εβδομάδα ο καιρός θα διατηρήσει γενικά ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες τοπικές μπόρες, με την αστάθεια να επικρατεί κυρίως στα ηπειρωτικά.

Την Τρίτη η αστάθεια θα είναι πιο έντονη, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές, όμβρους και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν περισσότερο στα ανατολικά, στα ορεινά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με μεσημβρινές και απογευματινές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα ενισχυμένοι στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τετάρτη.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου

Πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Αρχικά στη δυτική - κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

COMMENTS
LATEST NEWS
05:01 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καιρός: Βροχερό το σκηνικό τη νέα εβδομάδα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα τα επόμενα 24ωρα

02:35 ΣΠΟΡ

Κολύμβηση: Πρωταθλητής για 31η σερί χρονιά ο Ολυμπιακός

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Αγκαλιά με τον τίτλο η Άρσεναλ

23:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι: Αποχωρεί ο Γκουαρδιόλα, στη θέση του ο Μαρέσκα!

23:30 MUNDIAL

Με τον Αντόνισε της Κηφισιάς στο Μουντιάλ το Κουρασάο

23:02 EUROLEAGUE

Οριστικό: «Ο Πασκουάλ ενημέρωσε την Μπαρτσελόνα πως πάει στη Ντουμπάι» - Το ποσό που θα πληρώσει

22:29 SUPER LEAGUE 2

Αναλαμβάνει την Ελλάς Σύρου ο Θανάσης Στάικος

21:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live: Άρσεναλ - Μπέρνλι

21:26 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δυνατά για Νέστρουπ με τις... ευλογίες του Ζέκα - «Άμεσος και απαιτητικός προπονητής»

21:08 ΣΠΟΡ

Κολύμβηση: Πρωταθλήτρια στο ύπτιο η Ντουντουνάκη του Παναθηναϊκού

20:42 SUPER LEAGUE

Γιαζίτσι: «Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει μία οικογένεια»

20:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΣ Γιάννινα: Έφυγε από τη ζωή ο «θρυλικός» Τίτο Παστερνάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας