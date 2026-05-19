Καιρός: Βροχερό το σκηνικό τη νέα εβδομάδα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα τα επόμενα 24ωρα

Τη νέα εβδομάδα ο καιρός θα διατηρήσει γενικά ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες τοπικές μπόρες, με την αστάθεια να επικρατεί κυρίως στα ηπειρωτικά.

Την Τρίτη η αστάθεια θα είναι πιο έντονη, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές, όμβρους και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν περισσότερο στα ανατολικά, στα ορεινά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με μεσημβρινές και απογευματινές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα ενισχυμένοι στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τετάρτη.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου

Πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Αρχικά στη δυτική - κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.