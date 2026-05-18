Οριστικό: «Ο Πασκουάλ ενημέρωσε την Μπαρτσελόνα πως πάει στη Ντουμπάι» - Το ποσό που θα πληρώσει

Ραγδαίες εξελίξεις στην Μπαρτσελόνα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, ο Τσάβι Πασκουάλ ενημέρωσε τη διοίκηση των «μπλαουγκράνα» ότι θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ισπανός τεχνικός συναντήθηκε την Δευτέρα (18/05) με τον Ραφαέλ Γιούστε, προσωρινό πρόεδρο της Μπαρτσελόνα και στενό συνεργάτη του Ζοάν Λαπόρτα, προκειμένου να ενημερώσει ότι θα πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του και θα αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι από τον πάγκο των «μπλαουγκράνα».

Πιο συγκεκριμένα, ο Πασκουάλ θα καταβάλει το ποσό των 400.000 ευρώ ως αποζημίωση για την λύση του συμβολαίου του και όλα δείχνουν πως θα μετακομίσει στο Ντουμπάι, όπου τον περιμένει ένα φιλόδοξο πρότζεκτ, τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά.