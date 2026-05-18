Γιαζίτσι: «Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει μία οικογένεια»

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media, λίγους μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη και την αγάπη που έχει δεχθεί από τον Ολυμπιακό.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου τόνισε πως στους «ερυθρόλευκους» αισθάνθηκε ότι βρήκε μία πραγματική οικογένεια.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος από τη στήριξη που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας ότι η δύσκολη περίοδος του τραυματισμού τον έκανε ακόμη πιο δυνατό ψυχολογικά.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα επιστροφής, τονίζοντας πως δουλεύει καθημερινά για να επανέλθει πιο δυνατός και έτοιμος να βοηθήσει ξανά την ομάδα.

Η ανάρτηση του Γιαζίτσι

«Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει κάτι περισσότερο από μια απλή ομάδα, σου δίνει μια οικογένεια.

Διαβάζοντας όλα τα μηνύματά σας όλο αυτό το διάστημα, το ένιωσα αυτό βαθιά. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους μου έδωσαν την στήριξή τους και τις θερμές ευχές τους.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον γιατρό Χρήστο Θέο και την ομάδα του. Υποβλήθηκα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση και είμαι πραγματικά ευγνώμων για τον επαγγελματισμό, τη φροντίδα και την υποστήριξή τους σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Αυτό που με έκαναν να νιώσω οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Με κάνατε να νιώσω όχι απλώς σαν παίκτης που φοράει αυτή τη φανέλα, αλλά σαν πραγματικό μέλος αυτής της οικογένειας.

Στιγμές σαν κι αυτές μου υπενθυμίζουν ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το παιχνίδι.

Μην ανησυχείτε… Θα επιστρέψω. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, με μεγαλύτερο κίνητρο και πιο αποφασισμένος από ποτέ.

Και όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα γιορτάσουμε και θα είμαστε ξανά χαρούμενοι μαζί.

Τα λέμε σύντομα».