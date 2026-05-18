· Ολυμπιακός

Γιαζίτσι: «Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει μία οικογένεια»

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει πιο δυνατός, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Γιαζίτσι: «Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει μία οικογένεια»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media, λίγους μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη και την αγάπη που έχει δεχθεί από τον Ολυμπιακό.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου τόνισε πως στους «ερυθρόλευκους» αισθάνθηκε ότι βρήκε μία πραγματική οικογένεια.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος από τη στήριξη που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας ότι η δύσκολη περίοδος του τραυματισμού τον έκανε ακόμη πιο δυνατό ψυχολογικά.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα επιστροφής, τονίζοντας πως δουλεύει καθημερινά για να επανέλθει πιο δυνατός και έτοιμος να βοηθήσει ξανά την ομάδα.

Η ανάρτηση του Γιαζίτσι

«Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει κάτι περισσότερο από μια απλή ομάδα, σου δίνει μια οικογένεια.

Διαβάζοντας όλα τα μηνύματά σας όλο αυτό το διάστημα, το ένιωσα αυτό βαθιά. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους μου έδωσαν την στήριξή τους και τις θερμές ευχές τους.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον γιατρό Χρήστο Θέο και την ομάδα του. Υποβλήθηκα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση και είμαι πραγματικά ευγνώμων για τον επαγγελματισμό, τη φροντίδα και την υποστήριξή τους σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Αυτό που με έκαναν να νιώσω οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Με κάνατε να νιώσω όχι απλώς σαν παίκτης που φοράει αυτή τη φανέλα, αλλά σαν πραγματικό μέλος αυτής της οικογένειας.

Στιγμές σαν κι αυτές μου υπενθυμίζουν ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το παιχνίδι.

Μην ανησυχείτε… Θα επιστρέψω. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, με μεγαλύτερο κίνητρο και πιο αποφασισμένος από ποτέ.

Και όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα γιορτάσουμε και θα είμαστε ξανά χαρούμενοι μαζί.

Τα λέμε σύντομα».

https://www.instagram.com/p/DYfDi7HjOsE/
COMMENTS
LATEST NEWS
21:08 ΣΠΟΡ

Κολύμβηση: Πρωταθλήτρια στο ύπτιο η Ντουντουνάκη του Παναθηναϊκού

20:42 SUPER LEAGUE

Γιαζίτσι: «Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει μία οικογένεια»

20:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΣ Γιάννινα: Έφυγε από τη ζωή ο «θρυλικός» Τίτο Παστερνάκης

19:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Αυτή είναι η νέα ομάδα του Ματίας Αλμέιδα

19:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Στο κόλπο για την απόκτηση του Μίγια»

19:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ουκρανίας: Ανακοινώθηκε ο διάδοχος του Ρεμπρόφ

19:09 SUPER LEAGUE

«Δεν είναι απίθανη η επιστροφή Στρεφέτσα στην Κόμο»

18:44 CHAMPIONS LEAGUE

Πρόβλημα με Ντεμπελέ στην Παρί Σεν Ζερμέν

18:23 ΣΠΟΡ

Έπαιξε τένις με τον Τζόκοβιτς ο Τι Τζέι Σορτς

18:11 EUROLEAGUE

«Αφήνει τη EuroLeague για το NCAA ο Γιάμ Μάνταρ»

17:49 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Εύκολη επικράτηση με 2-0 επί του Μπετσί Περικάρ και πρόκριση στο δεύτερο γύρο της Γενεύης

17:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι «τρομακτικές» εμφανίσεις του Τζόλη προσελκύουν... μεγαθήρια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας