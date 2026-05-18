Πρόβλημα με Ντεμπελέ στην Παρί Σεν Ζερμέν

Ανησυχία επικρατεί στην Παρί Σεν Ζερμέν λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ, καθώς ο Ουσμάν Ντεμπελέ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Γάλλος επιθετικός και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας αποχώρησε προληπτικά από την αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Παρί, με τις εξετάσεις να δείχνουν μυϊκές ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν εξέδωσε επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, αναφέροντας πως ο Ντεμπελέ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο των Παριζιάνων, ο τραυματισμός δεν θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός, ωστόσο η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά μέχρι τον τελικό της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Αγωνία στην Παρί Σεν Ζερμέν πριν τον τελικό

Ο Λουίς Ενρίκε περιμένει με αγωνία τα νεότερα για τον Γάλλο σταρ, καθώς ο Ντεμπελέ αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της φετινής πορείας της Παρί Σεν Ζερμέν σε Γαλλία και Ευρώπη.

Η συμμετοχή του στον τελικό απέναντι στην Άρσεναλ θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για τα πλάνα των πρωταθλητών Ευρώπης, με το τεχνικό επιτελείο να μην επιθυμεί να πάρει κανένα απολύτως ρίσκο.

Στην Παρί επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο Ντεμπελέ θα καταφέρει να ξεπεράσει εγκαίρως τις ενοχλήσεις και να δώσει κανονικά το «παρών» στον μεγάλο τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ.