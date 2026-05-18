Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα ο Δανός Νέστρουπ - Τι απομένει για Μπενίτεθ

Ο νεαρός και ανερχόμενος Γιάκομπ Νέστρουπ είναι υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. 

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και ήδη οι «πράσινοι» εντείνουν τις επαφές για τον αντικαταστάτη του.

Όπως αποκαλύφθηκε στο ΜΠΙΦ, αυτό που απομένει είναι μια συνάντηση με τον Ισπανό και τους εκπροσώπους του, προκειμένου να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης και ο τρόπος καταβολής της προκειμένου να ανακοινωθεί το διαζύγιο.

Παράλληλα, έγινε λόγος για προσπάθεια των «πράσινων» να πάνε σε ένα διαφορετικό πλάνο, με την πρόσληψη ενός πιο νέου προπονητή, με φρέσκες ποδοσφαιρικές ιδέες και σύγχρονο στιλ παιχνιδιού.

Λίγη ώρα μετά, έγινε γνωστό πως μία από τις λύσεις που εξετάζει ο Παναθηναϊκός είναι και ο Γιάκομπ Νέστρουπ, τον οποίο γνωρίζει καλά ο Κάρλος Ζέκα, αλλά και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος έχει καλό δίκτυο πληροφοριών στη Σκανδιναβία.

Ποιος είναι ο Νέστρουπ

Πρόκειται για έναν 38χρονο τεχνικό, γεννημένο στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, παίζοντας στις ακαδημίες της Κοπεγχάγης, στη Στάβανγκερ (Νορβηγία), στη Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) και στη Φρέμαντ Αμάγκερ (Δανία).

Ωστόσο, λόγω τραυματισμών κι ενός τροχαίου ολοκλήρωσε την καριέρα του σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Το πάθος του για το ποδόσφαιρο ήταν μεγάλο και δυο χρόνια αργότερα ξεκίνησε την προπονητική, πιάνοντας δουλειά στις ακαδημίες της Κοπεγχάγης. Έμεινε εκεί για πέντε χρόνια και το 2018 έπιασε δουλειά ως βοηθός στην πρώτη ομάδα. Σε αυτό το πόστο έμεινε για έναν χρόνο, καθώς του δόθηκε η ευκαιρία να εργαστεί ως πρώτος προπονητής στην Βίμπουργκ.

Εκεί βρέθηκε για ενάμιση χρόνο μετρώντας 30 νίκες, 13 ισοπαλίες και 9 ήττες σε 52 παιχνίδια με γκολ 112-61 υπέρ και αγαπημένο σχηματισμό το 4-4-2. Κατέκτησε τον τρίτλο στη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας και την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, όμως στα μισά της επόμενης σεζόν αποχώρησε.

Κι αυτό γιατί επέστρεψε στην Κοπεγχάγη ως βοηθός του Γενς Θόρουπ, μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2022 όταν και προάχθηκε σε πρώτο προπονητή.

Παρέμεινε στον πάγκο της ομάδας για μία τετραετία κερδίζοντας δύο νταμπλ τις σεζόν 2022-2023 και 2024-2025.

Φέτος, ωστόσο, αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο, καθώς τερμάτισε μόλις στην 7η θέση στο πρωτάθλημα, χάνοντας το Κύπελλο στον τελικό από την Μίντιλαντ, ενώ στο Τσάμπιονς Λιγκ έμεινε στην 31η θέση.

