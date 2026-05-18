ΟΦΗ: Στις 6 Ιουλίου η πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν - Προς Ολλανδία η προετοιμασία

Η ονειρική σεζόν του ΟΦΗ έφτασε στο τέλος της, με τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου να έχουν ξεκινήσει ήδη τις διακοπές τους.

Όπως ενημέρωσαν οι Κρητικοί η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου, ενώ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου.

Οι υποχρεώσεις των Ομιλητών ουσιαστικά θα ξεκινήσουν στα τέλη Αυγούστου, με τη συμμετοχή της ομάδας στα playoffs του Europa League, με τους ιθύνοντες να έχουν ξεκινήσει ήδη τον προγραμματισμό τους.

Αυτό περιλαμβάνει και το μέρος όπου θα «χτιστεί» ο νέος ΟΦΗ, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το Ρόσενταλ της Ολλανδίας, χωρίς να υπάρχει ακόμα κάτι οριστικό.