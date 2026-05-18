«Συναγερμός» στην Ισπανία και με Γιαμάλ: Ίσως χάσει τα δυο πρώτα ματς!

Νέος «πονοκέφαλος» προέκυψε στην Ισπανία λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που κάνει αμφίβολη τη συμμετοχή του στα πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα δεν βρίσκεται στο 100% της φυσικής του κατάστασης και αυτή τη στιγμή θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να προλάβει την πρεμιέρα της «φούρια ρόχα» απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι στις 15 Ιουνίου, όπως αναφέρουν ξένα μέσα.

Αμφίβολος και για το Ισπανία – Σαουδική Αραβία

Οι ανησυχίες στο στρατόπεδο της Ισπανίας δεν περιορίζονται μόνο στο πρώτο παιχνίδι, καθώς ο Γιαμάλ παραμένει αμφίβολος και για τη δεύτερη αναμέτρηση της φάσης των ομίλων απέναντι στη Σαουδική Αραβία στις 21 Ιουνίου.

Το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας παρακολουθεί καθημερινά την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, με στόχο να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τον τραυματισμό του.