Εθνική Ελλάδας: Η αποστολή για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία

Τους παίκτες που θα εκπροσωπήσουν την Εθνική ομάδα στα φιλικά με Σουηδία (04/06) και Ιταλία (07/06), έκανε γνωστούς η ΕΠΟ το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί 26 συνολικά ποδοσφαιριστές.

Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται μετά από καιρό ο Ανδρέας Ντόι της Ρίο Άβε καθώς και οι Κωστούλας, Κοντούρης.

Αναλυτικά η αποστολή της «γαλανόλευκης»:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας