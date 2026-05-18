Επίσημο: Επέστρεψε στον Ολυμπιακό η Κωνσταντίνου

Η Μανωλίνα Κωνσταντίνου επέστρεψε στον Ολυμπιακό, με την έμπειρη παίκτρια την τελευταία διετία να αποτελεί βολεϊμπολίστρια του Παναθηναϊκού, με τον οποίο πανηγύρισε το φετινό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Μανωλίνα Κωνσταντίνου. Η διεθνής Κύπρια ακραία (10/4/1993, 1,84μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και επιστρέφει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Είναι η δεύτερη «θητεία» της Μανωλίνας Κωνσταντίνου στον Θρύλο. Την τετραετία 2012-16, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας και τέσσερα Κύπελλα με την ερυθρόλευκη φανέλα!

Τα τελευταία δύο χρόνια, η 33χρονη ακραία φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπως και τις σεζόν 2021-22 και 2011-12. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί επίσης σε Ολυμπιάδα Νεάπολης και ΑΕ Λεμεσού (Κύπρος), στην ουγγρική Μπεκεστσάμπα και σε Θέτιδα Βούλας και Ηρακλή Κηφισιάς».

Η δήλωση της Μανωλίνας Κωνσταντίνου: «Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με την οποία έχω ζήσει πολύ δυνατές και ξεχωριστές στιγμές στο παρελθόν, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα. Από την πλευρά μου, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το γεγονός, ότι οι προσωπικοί μου στόχοι και φιλοσοφία ταυτίζονται με τη νοοτροπία και τις απαιτήσεις του συλλόγου. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και διεκδικεί τίτλους κάθε χρόνο, κάτι που αποτελεί ισχυρό κίνητρο για κάθε αθλήτρια. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη και ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η νέα προσπάθεια, να δουλέψω με την ομάδα και να βοηθήσω όσο μπορώ ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Προηγούμενες ομάδες:

2024-26 Παναθηναϊκός 2022-24 Ολυμπιάδα Νεάπολης (Κύπρος) 2021-22 Παναθηναϊκός 2020-21 Μπεκεστσάμπα (Ουγγαρία) 2018-21 ΑΣΠ Θέτις 2016-18 Ηρακλής Κηφισιάς 2012-16 Ολυμπιακός 2011-12 Παναθηναϊκός 2003-11 ΑΕ Λεμεσού (Κύπρος)

Τίτλοι:6 Πρωταθλήματα Ελλάδας5 Κύπελλα Ελλάδας6 Πρωταθλήματα Κύπρου6 Κύπελλα Κύπρου2 Super Cup Κύπρου ,