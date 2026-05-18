ΠΑΟΚ: Πρόστιμο και τιμωρία από τον Ιβάν Σαββίδη για την απώλεια της δεύτερης θέσης

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις φετινές αγωνιστικές του υποχρεώσεις στα playoffs με ισοπαλία 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αποτέλεσμα που τον άφησε οριστικά στην 3η θέση της βαθμολογίας και εκτός της διεκδίκησης ενός εισιτηρίου για το επόμενο Champions League.

Η απώλεια και του τελευταίου μεγάλου στόχου της σεζόν προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις της διοίκησης του «δικεφάλου» του Βορρά, με τους ανθρώπους της ομάδας να προχωρούν άμεσα σε εσωτερικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποφασίστηκε η επιβολή χρηματικού προστίμου προς τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, ως συνέπεια της αποτυχημένης πορείας στα playoffs και της μη επίτευξης της εξόδου στο Champions League.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή ώστε ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο να παραμείνουν υποχρεωτικά στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη, παρά την ολοκλήρωση των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Η συγκεκριμένη απόφαση ερμηνεύεται ως ένδειξη της δυσαρέσκειας που επικρατεί στη διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά το φινάλε της σεζόν, με τις εξελίξεις ενόψει καλοκαιριού να αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στον σύλλογο.

