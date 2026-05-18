Μπέος: «Ο Εισαγγελέας να ασκήσει δίωξη για πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού σε Τζήλο και Κόκκινο»

Μέσω δημοσίευσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Αχιλλέας Μπέος πήρε θέση κατά της διαιτησίας στο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ για τα playoffs 5-8.

Παράπονα κατά της διαιτησίας στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο εξέφρασε μέσω δημοσίευσης στο Facebook ο ισχύρος άνδρας του Βόλου Αχιλλέας Μπέος, καλώντας τον Εισαγγελέα να εξετάσει πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού για τον διαιτητή Τζήλο και τον varιστα Κόκκινο.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Αχιλλέα Μπέου:

«Επειδή κάποια πράγματα δεν καταπίνονται, είδα και ξαναείδα την φάση του ακυρωθέντος γκολ της ομάδας μου στον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Οι αθεόφοβοι, ούτε σε έναν βαθμολογικά αδιάφορο αγώνα δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Και επειδή η όλη συμπεριφορά τους είναι άκρως περίεργη, αφού ούτε τη γραμμή από το ημιαυτόματο οφσάιντ δεν μας έδειξαν (αλλά τι να δείξουν αφού δεν υπήρχε), καλώ τον Εισαγγελέα να ασκήσει άμεσα δίωξη για πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού, τόσο στον Τζήλο, όσο και στον variστα Κόκκινο.

Μήπως και πάνε στο σπίτι τους και ησυχάσουμε και εμείς και το Ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο ορισμός της αλλοίωσης αποτελέσματος. Για ποιο λόγο ξεφτίλες;».

