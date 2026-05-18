Μπαζίνας: «Τιμή μου ο ΠΑΟΚ, ήρθα για το όραμα που υπάρχει»

Ο ΠΑΟΚ έκανε από νωρίς αισθητή την παρουσία του στο μεταγραφικό παζάρι, ανακοινώνοντας ως πρώτη μεταγραφή το Νάσο Μπαζίνα από τον Προμηθέα Πατρών.

Ο 23χρονος γκαρντ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στην ομάδα της Πάτρας, αναγκάζοντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντας ένα buy-out της τάξης των 650.000 ευρώ για να τον ντύσει στα ασπρόμαυρα.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Μπαζίνας ανέφερε γιατί διάλεξε τον ΠΑΟΚ σαν επόμενο σταθμό της καριέρας του καθώς και για τις πρώτες του κουβέντες με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Τις πρώτες σκέψεις του μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Νάσος Μπαζίνας. Ο 23χρονος γκαρντ, ο οποίος θα ανήκει για την επόμενη τετραετία στον «Δικέφαλο» και πέρασε το σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και είχε εκ του σύνεγγυς επαφή με τον Αντρέα Τρινκιέρι, τοποθετήθηκε, μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, αναφέροντας αρχικά:

«Είχαμε μία πολύ θετική κουβέντα με τον κόουτς. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι στην ομάδα που δημιουργεί ο κ. Τρινκιέρι. Είναι τιμή μου που με επέλεξε σε αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ που έχει τόσο μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον. Είναι πολύ τιμητικό που είμαι εδώ. Θέλω να δικαιώσω αυτή την επιλογή και να ανταποδώσω με την παρουσία μου από την πρώτη ημέρα».

Πρόσθεσε λέγοντας: «Ένιωσα πολύ όμορφα που φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα όλο αυτό που συμβαίνει. Θέλω να φτάσω ψηλά, να κάνω μία σπουδαία καριέρα και είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτό το νέο ξεκίνημα του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες, υπάρχουν μεγάλοι στόχοι στην ομάδα και εγώ από την πλευρά μου θα κάνω τα πάντα για να πετύχουμε. Το όραμα του ΠΑΟΚ με έφερε εδώ στην ομάδα. Ήταν μία εύκολη απόφαση. Ήταν και η καλύτερη απόφαση. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να υλοποιήσουμε όλους τους στόχους της ομάδας και εγώ από την πλευρά μου να συμβάλω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή την προσπάθεια».

Εστίασε στη σημαντικότητα της συνύπαρξης ξανά με τον Γιώργο Τσιάρα, τον οποίο γνωρίζει από τον Απόλλωνα Πάτρας, τονίζοντας: «Είναι πολύ σημαντικό να έχω δίπλα μου κάποιον άνθρωπο που τον γνωρίζω. Ήμουν πολύ μικρός τότε στον Απόλλωνα και ο Γιώργος Τσιάρας με πρόσεχε. Μετά συναντηθήκαμε και στην Εθνική ομάδα. Έχουμε μία εξαιρετική σχέση, είναι χαρά μου να δουλεύω μαζί του και θα είναι μεγάλη χαρά για όλους όσοι είναι στην ομάδα που θα δουλέψουν μαζί του».

Κατέληξε επισημαίνοντας: «Έχω ακούσει τα καλύτερα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έχω δει βεβαίως, αλλά ως τώρα μόνο σαν αντίπαλος. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά τους. Είναι αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, αλλά και σε όλα τα γήπεδα που ταξιδεύουν και είναι δίπλα στην ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να τους δώσουμε χαρά. Πρέπει να τα δώσουμε όλα μέσα στο γήπεδο».