Λόγια όπως του Λάζαρου Ρότα ακούγονται από μόνα τους

Η φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος είχε πολλούς λόγους για πανηγύρια, κασκόλ στον αέρα, συνθήματα και κάθε λογής συναισθήματα χαράς. Και κάπου εκεί ανάμεσα ένας άνθρωπος με φόρμα, ποδοσφαιρικά παπούτσια και γυαλιά μυωπίας, είπε κάτι που δεν αφορά γκολ, ασίστ ή πρωταθλήματα αλλά το πιο σημαντικό όλων. Τη ζωή.

Ο Λάζαρος Ρότα μπορεί να επισκιάστηκε από όλα όσα οργάνωσε η Ένωση για τους πανηγυρισμούς του τίτλου, οι δηλώσεις του όμως κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, χτυπώντας πιο δυνατά και από κεραυνό που σκάσει στα 4 μέτρα. Την ώρα που όλοι ζούσαν τη «γιορτή», εκείνος διάλεξε να μιλήσει για κάτι πολύ πιο βαρύ. Για τις σιωπές που δεν ακούγονται, τους ανθρώπους που χαμογελούν ενώ μέσα τους καταρρέουν, για τα παιδιά που παλεύουν αθόρυβα και πολλές φορές δεν βρίσκουν ούτε ένα βλέμμα να τους πει «σε βλέπω».

Και ίσως γι’ αυτό τα λόγια του ακούγονται τόσο δυνατά

«Μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές», είπε μεταξύ άλλων, μια ατάκα που δεν χρειάζονται ανάλυση, αλλά στέκονται μόνες τους αυτόφωτα, βρίσκοντας χώρο μέσα σου χωρίς να προσπαθήσουν.

Και ναι, αυτά τα λόγια όσο και αν κάποιοι θεώρησαν ότι ακούστηκαν σε λάθος μέρος, είναι μεγάλη αλήθεια ότι ειπώθηκαν την καταλληλότερη στιγμή. Και αυτό διότι έχουμε ανάγκη να τα ακούμε περισσότερο απ’ όσο παραδεχόμαστε, από ανθρώπους που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους όχι για τον εαυτό τους, αλλά για κάτι μεγαλύτερο.

Μέσα σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς να αποδείξει πόσο δυνατός είναι, ο Λάζαρος Ρότα θύμισε κάτι που οι περισσότεροι ξεχνούν. Πως η πραγματική δύναμη ίσως κρύβεται τελικά στο να νοιαστείς αληθινά για τον διπλανό σου.

Κι αν δεν έχεις ακούσει ακόμα τις δηλώσεις του, κάν’ το. Και αν τις έχεις ήδη ακούσει, άκουσέ τες ξανά. Γιατί τέτοια λόγια πρέπει να ακούγονται ξανά και ξανά.