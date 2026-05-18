«Στη Ρεάλ ο Μουρίνιο»

Θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση της συμφωνίας της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζοζέ Μουρίνιο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό οι δύο πλευρές έφτασαν σε πλήρη συμφωνία και πλέον απομένουν μόνο οι υπογραφές.

Το τελευταίο διάστημα ήταν γνωστό ότι ο Πορτογάλος τεχνικός ετοίμαζε βαλίτσες για την επιστροφή του στη Μαδρίτη, καθώς ήταν ο «εκλεκτός» των Μαδριλένων για τον πάγκο της «Βασίλισσας» και πλέον μετά και την ανάρτηση του Ρομάνο, φαίνεται πως όλα έχουν διευθετηθεί.

Το πλάνο της μαδριλένικης διοίκησης περιλαμβάνει διετή συνεργασία με τον Special One, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Ισπανίας για να παρακολουθήσει από τις κερκίδες του “Μπερναμπέου” το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν της Ρεάλ, που είναι με την Αθλέτικ στις 23 Μαΐου για την 38η αγωνιστική της La Liga.