Δούκας για Βοτανικό: «Τέλη Ιουνίου έρχεται το στέγαστρο - Μουσείο και πάρκο η Λεωφόρος» (vid)

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία των εργασιών του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο δήμαρχος της Αθήνας υπογράμμισε πως το μεγάλο έργο εξελίσσεται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι όλα προχωρούν βάσει του σχεδιασμού.

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, ενώ επισήμανε πως το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αποτελεί ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας τόσο για τον σύλλογο όσο και για την ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής του Βοτανικού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χάρης Δούκας

«Το γήπεδο πάει εξαιρετικά. Τέλος Ιουνίου έρχεται και το στέγαστρο από την Ιταλία. Θα πάω κι εγώ εκεί. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, προχωράνε και τα έργα τα γύρω-γύρω, ‘τρέχει’ και του Ερασιτέχνη.

Είναι σημαντικό για παράδειγμα ότι υπάρχουν νέοι οδικοί άξονες, οκτώ χιλιόμετρα, τα δύο χιλιόμετρα είναι μια νέα κεντρική λεωφόρος, λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, με δύο και δύο λωρίδες, η οποία θα είναι νέα κεντρική αρτηρία στον Ελαιώνα και θα δώσει μια διέξοδο στο χάος που δημιουργείται στον Κηφισό. Είναι έργα που δίνουν μεγάλη πνοή. Το αμέσως επόμενο διάστημα δίνουμε 25 στρέμματα με πράσινο, γήπεδα μπάσκετ, πάρκα σκύλων, κάτω από τη Λεωφόρο Αθηνών.

Αμέσως μετά ξεκινά το δεύτερο κομμάτι της Ανάπλασης με το ‘Απόστολος Νικολαΐδης’, θα γίνει εκεί μουσείο και πάρκο και νομίζω ότι θα βρούμε μια δυνατότητα να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα».

