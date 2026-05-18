«Δεν κρατάνε τον Βαλατσιούνας οι Νάγκετς»

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αμερική οι Ντένβερ Νάγκετς δεν πρόκειται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον Λιθουανό σέντερ.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει για τους Ντένβερ Νάγκετς ο Γιόνας Βαλατσιούνας, καθώς η ομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι διατεθειμένη να τον κρατήσει στο ρόστερ της και την νέα σεζόν.

Σύμφωνα με το «Denver Post», ο Γιόνας Βαλαντσιούνας δεν αναμένεται να επιστρέψει για τη νέα σεζόν στην πόλη, με το συμβόλαιο του έμπειρου σέντερ φτάνει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, αλλά εγγυημένα είναι μόνο τα δύο μέχρι τις 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι Νάγκετς αναμένεται να κάνουν trade τον Βαλατσιούνας, η waived προκειμένου να γλιτώσουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια της διαφοράς.

