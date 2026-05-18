NBA: Οι Καβαλίερς «διέλυσαν» τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής

Οι Καβαλίερς έκαναν μια κυριαρχική εμφάνιση στο Ντιτρόιτ, επικράτησαν 125-94 των απγοητευτικών Πίστονς στο Game 7 και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής στα NBA Playoffs.

Το Κλίβελαντ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο Game 7 και πήρε την πρόκριση με εμφατικό τρόπο μέσα στο Ντιτρόιτ.

Οι Πίστονς, που μέχρι το βράδυ της Κυριακής (17/05) είχαν επιβιώσει σε τέσσερα παιχνίδια αποκλεισμού στα φετινά playoffs, δεν κατάφεραν να αντιδράσουν απέναντι στην επιθετική καταιγίδα των Καβαλίερς.

Οι «Καβς» μπήκαν δυνατά από τα πρώτα λεπτά και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γηπεδούχους. Το Ντιτρόιτ δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει ουσιαστικά στο παιχνίδι, με τη διαφορά να αυξάνεται σταθερά και τους φιλάθλους στο Little Caesars Arena να αποχωρούν από νωρίς στην τελευταία περίοδο.

Με τη νίκη αυτή, οι Καβαλίερς έκλεισαν θέση στους τελικούς της Ανατολής, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νιου Γιορκ Νικς. Από την άλλη πλευρά, οι Πίστονς ολοκλήρωσαν τη σεζόν με πικρό τρόπο, καθώς παρά το γεγονός ότι τερμάτισαν στην κορυφή της Ανατολής, αποκλείστηκαν πριν από τους τελικούς της περιφέρειας.

Το Game 1 των τελικών της Αναολής ανάμεσα σε Κλίβελαντ και Νέα Υόρκη είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/05).

Οι Πίστονς σούταραν με μόλις 35,3% εντός παιδιάς, έχασαν τη μάχη στη ρακέτα με 58-34 και βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 35 πόντους στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου.

Οι Καβαλίερς πήραν από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης κι εκμεταλλευόμενοι την αστοχία των αντιπάλων τους «έτρεξαν» επιμέρους 24-9 στη δεύτερη περίοδο κι έβαλαν τις βάσεις της νίκης, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 64-47.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ «καθάρισε» το παιχνίδι στο τρίτο δωδεκάλεπτο, σημειώνοντας 15 από τους συνολικά 26 πόντους του σε εκείνο το διάστημα. Ο Τζάρετ Άλεν και ο Σαμ Μέριλ πρόσθεσαν από 23 πόντους, ενώ ο Έβαν Μόμπλεϊ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ, οδηγώντας το Κλίβελαντ στους τελικούς της Ανατολής για πρώτη φορά μετά το 2018.

Τα highlights του Πίστονς - Καβαλίερς

