Αήττητη και… ωραία η ΑΕΚ!

Η «Ένωση» δεν ήταν καλή κόντρα στον Ολυμπιακό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν νοιάζει και πολλούς. Ίσως τον Μάρκο Νίκολιτς…

Κι ο Σέρβος, όμως, έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του στα δύο τελευταία ματς, όπου η ομάδα του ήταν αδιάφορη, έχοντας «κλειδώσει» το πρωτάθλημα. Όπως έπραξε κόντρα στον ΠΑΟΚ, έτσι και κόντρα στην ομάδα του Πειραιά, η ΑΕΚ δεν ηττήθηκε και θα μπορούσε να είχε πάρει και το ματς.

Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν το… χρέος τους και μετά πανηγύρισαν σε μια φαντασμαγορική φιέστα την κατάκτηση του 14ου τίτλου της στη Super League, μαζί με τον κόσμο της, ο οποίος γέμισε την Allwyn Arena και τους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η ΑΕΚ κι οι φίλοι της χάρηκαν με την ψυχή τους ένα πρωτάθλημα που κατέκτησε άξια, δίκαια και πεντακάθαρα, αφήνοντας τους «μονομάχους» της δεύτερης θέσης να λύσουν μόνοι τους τις διαφορές τους.

Η εκπληκτική ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συμπλήρωσε 24 ματς πρωταθλήματος αήττητη, συμπεριλαμβανομένου 10 ντέρμπι. Η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της, μετά τη μυθική σεζόν 1977-78.

Μια σεζόν που ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο, αφήνοντας τον ανταγωνισμό να ψάχνει ακόμα τι συνέβη και… στράβωσε το πράγμα και δεν πήγε όπως το είχε υπολογίσει.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, θα χαρεί 2-3 μέρες, όχι παραπάνω, όπως υπογράμμισε κι ο Νίκολιτς και στη συνέχεια θα επικεντρωθεί στη νέα σεζόν. «Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή», υπογράμμισε ο Σέρβος, με τον ίδιο και όλο τον οργανισμό να το πράττει ξανά επενδύοντας στο ποδόσφαιρο με «καθαρό» τρόπο, αφήνοντας τον ανταγωνισμό να έχει καλύτερες ομάδες στα… λόγια και τα χαρτιά.

Η ομάδα του Νίκολιτς, το έκανε φέτος και δικαιώθηκε, βάζοντας τις βάσεις για να προοδεύσει και τη νέα σεζόν, στοχεύοντας ξανά να πρωταγωνιστήσει, έχοντας πλέον και τον μεγάλο στόχο να βρεθεί στα… αστέρια!

ΥΓ. Συγκλονιστικά λόγια από τον Λάζαρο Ρότα για την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών, πριν από λίγες ημέρες στην Ηλιούπολη. Είναι απαραίτητο να ακούγονται τέτοια λόγια από ποδοσφαιριστές και γενικά αθλητές, οι οποίοι αποτελούν πρότυπο για πολλά νεαρά παιδιά.