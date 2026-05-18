· Απόλλων Σμύρνης · Παναθηναϊκός

Πόλο: Ο Απόλλων Σμύρνης ισοφάρισε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό

Στο «Σεράφειο» ο Απόλλων επικράτησε 14-13 των «πράσινων» και έκανε το 1-1 στα ημιτελικά των playoffs. 

Πόλο: Ο Απόλλων Σμύρνης ισοφάρισε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε τρίτο παιχνίδι θα λύσουν τις διαφορές τους Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης, στα ημιτελικά της Waterpolo League ανδρών. Στην δεύτερη αναμέτρηση στο Σεράφειο, η τυπικά γηπεδούχος «αμφίβια ταξιαρχία» επικράτησε 14-13 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες.

Το τρίτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σάββατο (23/5) στο Σεράφειο, με γηπεδούχους αυτή τη φορά τους «πράσινους» και ο νικητής θα περάσει στους τελικούς, όπου περιμένει ο Ολυμπιακός και θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Champions League της νέας περιόδου.

Τα οκτάλεπτα: 6-5, 3-4, 2-3, 3-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Μπογκντάνοβιτς 3, Ντάουμπε 3, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 2, Γαρδίκας 2, Σολανάκης 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου 2, Μπανίτσεβιτς 2, Γκιουβέτσης, Κουρούβανης, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης

COMMENTS
LATEST NEWS
02:53 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η φιέστα συνεχίστηκε στα μπουζούκια – Η κούπα έκανε… εμφάνιση στην πίστα

02:27 ΣΠΟΡ

Πόλο: Ο Απόλλων Σμύρνης ισοφάρισε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό

02:03 SUPER LEAGUE

AEK: Το συγκλονιστικό μήνυμα του Ρότα για τις αυτοκτονίες των 17χρονων κοριτσιών

01:47 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρο» πάρτι μέχρι τα ξημερώματα στη Νέα Φιλαδέλφεια – Αποθέωση στο πάρκινγκ

23:55 BET ON

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

23:51 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα σε εντυπωσιακή φιέστα στην Allwyn Arena - Ολόκληρη η γιορτή

23:46 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η φαντασμαγορική είσοδος του Ηλιόπουλου με το τρόπαιο σε σκηνικό «Mission Impossible»

23:28 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από τους φιλάθλους»

23:27 SUPER LEAGUE

AEK, Ηλιόπουλος: «Το νταβατζιλίκι τελείωσε για πάντα, με ένα μεγάλο μάθημα στην έπαρση»

23:09 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η λαϊκή απαίτηση του κόσμου της «Ένωσης» στον Μάριο Ηλιόπουλο στη φιέστα

23:03 SUPER LEAGUE

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

22:55 ONSPORTS

ΑΕΚ: «My Way» και «Bella Ciao» με 14 βιολιά στη φιέστα τίτλου της Allwyn Arena

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας