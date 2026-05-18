Πόλο: Ο Απόλλων Σμύρνης ισοφάρισε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό

Σε τρίτο παιχνίδι θα λύσουν τις διαφορές τους Παναθηναϊκός και Απόλλων Σμύρνης, στα ημιτελικά της Waterpolo League ανδρών. Στην δεύτερη αναμέτρηση στο Σεράφειο, η τυπικά γηπεδούχος «αμφίβια ταξιαρχία» επικράτησε 14-13 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες.

Το τρίτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σάββατο (23/5) στο Σεράφειο, με γηπεδούχους αυτή τη φορά τους «πράσινους» και ο νικητής θα περάσει στους τελικούς, όπου περιμένει ο Ολυμπιακός και θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Champions League της νέας περιόδου.

Τα οκτάλεπτα: 6-5, 3-4, 2-3, 3-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Μπογκντάνοβιτς 3, Ντάουμπε 3, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 2, Γαρδίκας 2, Σολανάκης 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου 2, Μπανίτσεβιτς 2, Γκιουβέτσης, Κουρούβανης, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης