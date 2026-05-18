ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρο» πάρτι μέχρι τα ξημερώματα στη Νέα Φιλαδέλφεια – Αποθέωση στο πάρκινγκ

Η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και οι πανηγυρισμοί στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν είχαν τέλος, με τους φίλους της Ένωσης να συνεχίζουν τη γιορτή και μετά το τέλος της φιέστας στην Allwyn Arena.

Το κλίμα έξω από το γήπεδο ήταν εκρηκτικό, καθώς χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ παρέμειναν στην Πλατεία του Αετού και στους γύρω δρόμους, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα με συνθήματα, καπνογόνα και τραγούδια. Από τους πανηγυρισμούς δεν έλειψαν ούτε τα πυροτεχνήματα, τα οποία φώτισαν τον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας, με το «κιτρινόμαυρο» πάρτι να συνεχίζεται μέχρι αργά τη νύχτα.

Αποθέωση για Νίκολιτς, Ηλιόπουλο και παίκτες στο πάρκινγκ της Allwyn Arena

Οι φίλοι της ΑΕΚ συνέχισαν τους πανηγυρισμούς και στο πάρκινγκ της Allwyn Arena, όπου αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Μάριο Ηλιόπουλο και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας κατά την αποχώρησή τους από το γήπεδο.

Μετά τις εκδηλώσεις στην Πλατεία του Αετού και στους γύρω δρόμους, αρκετοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν στον χώρο στάθμευσης της Allwyn Arena, αποθεώνοντας τον τεχνικό της Ένωσης και τους παίκτες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ξεχωριστή υποδοχή επιφύλαξαν οι φίλοι της ΑΕΚ στους Ρομπέρτο Περέιρα, Τζέιμς Πενράις και Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ θερμή ήταν η αποθέωση και προς τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Μάριο Ηλιόπουλο.