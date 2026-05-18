ΑΕK: Το εντυπωσιακό αήττητο σερί κι η κυριαρχία στα ντέρμπι - Το ιστορικό ρεκόρ που κυνηγάει!

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν τη διαδικασία με διαφορά έξι βαθμών από τους «ερυθρόλευκους», ενώ οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/05) σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση γιόρτασαν με την ψυχή τους την επιτυχία, με τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Μάρκο Νίκολιτς να κλέβουν την παράσταση.

Στην ΑΕΚ στρέφουν ήδη το βλέμμα στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, με στόχο μία ακόμη πιο επιτυχημένη σεζόν και την παρουσία στη League Phase του Champions League. Τα στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι η ομάδα διαθέτει ήδη ισχυρές βάσεις, κάτι που αποτυπώνεται και στο εντυπωσιακό αήττητο σερί που «έτρεξε» μέσα στη χρονιά.

Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα στο πρωτάθλημα ήταν στις 26 Οκτωβρίου 2025, όταν είχε ηττηθεί 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Από εκείνο το παιχνίδι και μετά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συμπλήρωσε 24 διαδοχικές αναμετρήσεις χωρίς ήττα, καταγράφοντας 16 νίκες και οκτώ ισοπαλίες.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως από αυτά τα παιχνίδια, τα 10 ήταν για τα Playoffs, ενώ ακόμη έξι αφορούσαν ντέρμπι της κανονικής διάρκειας.

Πλέον, η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά σε μία ακόμη μεγάλη πρόκληση, καθώς κυνηγά το κορυφαίο αήττητο σερί στην ιστορία της. Το σχετικό ρεκόρ κρατά από τη σεζόν 1977-78, όταν η ομάδα είχε φτάσει τις 31 συνεχόμενες αναμετρήσεις πρωταθλήματος χωρίς ήττα.

Τα 24 παιχνίδια δίχως ήττα της ΑΕΚ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0 ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1 ΑΕΚ – Άρης 1-0 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3 ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5 ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1 Άρης – ΑΕΚ 1-1 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0 Βόλος – ΑΕΚ 2-2 ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0 Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2 ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

*Με bold τα ντέρμπι, όπου έμεινε αήττητη η ΑΕΚ