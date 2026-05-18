Επιτέλους τέλος στο μαρτύριο, αλλά την Λεωφόρο θα την τιμήσουμε όπως πρέπει!

Επιτέλους τελείωσε και αυτό το μαρτύριο. Ηπιαμε μέχρι και την τελευταία σταγόνα από το ποτήρι και σήμερα λέμε «επιτέλους τέλος, θα ηρεμήσουμε για δύο μήνες». Στο τελευταίο παιχνίδι και το 2-2 με τον ΠΑΟΚ είδαμε έναν Παναθηναϊκό πιο επιθετικό , να βάζει δύο γκολ, αλλά να δέχεται με ευκολία δύο γκολ. Είδαμε έναν Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο να δείχνει, ότι μπορεί να δεχθεί και τρίτο και τέταρτο γκολ σε κάθε επίθεση των αντιπάλων.

Το 0-2 έδινε σε όλους την εντύπωση, ότι ο Παναθηναϊκός θα κλείσει με ήττα το φετινό πρωτάθλημα. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η είσοδος του Ρενάτο , η άνοδος του Τσέριν και η καλή παρουσία του Ζαρουρί άλλαξε την εικόνα της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2, είχε φάσεις και για τρίτο γκολ, το ματς έγινε γρήγορο, αλλά είχε και φάσεις ο ΠΑΟΚ, να βάλει και αυτός τρίτο γκολ. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός του δευτέρου ημιχρόνου έβγαλε αντίδραση προσπάθησε να κλείσει με νίκη το τελευταίο του παιχνίδι στην Λεωφόρο. Δεν τα κατάφερε, αλλά προσπάθησε.

Φυσικά αυτό δεν φθάνει και είμαι σίγουρος, ότι την Λεωφόρο θα την αποχαιρετήσουμε, όπως της αξίζει. Γεμάτη στις εξέδρες, γεμάτη συναισθήματα και αυτό θα γίνει. Δεν νομίζω, ότι αυτό θα είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην Λεωφόρο, την Ακρόπολη του Ελληνικού Αθλητισμού. Αδεια ήταν επειδή έτσι ήθελε η ΔΕΑΒ, που ξέχασε τις παραβάσεις σε άλλα γήπεδα. Και αυτό είναι σωστό, η Λεωφόρος να κλείσει όπως της αξίζει και να πάμε στην επόμενη ημέρα σε ένα τεράστιο σύγχρονο γήπεδο, που θα είναι το σπίτι μας για τα επόμενα 100 χρόνια.

Το κυριότερο είναι, ότι πρέπει επιτέλους να γίνει μία σωστή επιλογή προπονητή για την επόμενη σεζόν. Επιτέλους μία σωστή επιλογή. Όχι άλλα λάθη. Η απόφαση του Οκτωβρίου να έρθει ο Μπενίτεθ ήταν μία λάθος απόφαση και αυτό φαίνεται, ότι φθάσαμε Μάιο μήνα και νιώθουμε ανακούφιση, που τελείωσε το πρωτάθλημα. Η ομάδα σε ένα αρνητικό ρεκόρ δεν έκανε νίκη στα play off, κάτι που δεν είχε συμβεί, ούτε όταν η ομάδα είχε το ¼ του σημερινού μπάτζετ. Και ακούμε από τον προπονητή, ότι είναι σημαντικό που η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη και πέρασε τον Λεβαδειακό!!!

Δικαιολογίες φουλ, ουσία μηδέν και στο γήπεδο δεν ξέρεις τι θα δεις. Συνήθως, αυτό που βλέπεις δεν βλέπεται… Ο κόσμος κουράστηκε, δεν αντέχει άλλο. Στηρίζει, στηρίζει και στο τέλος το αποτέλεσμα είναι μηδέν.. Κάντε κάτι για τον κόσμο της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας. Δεν πάει άλλο.

*Ακούστηκαν και χθες διάφορες αηδίες από τους σεναριογράφους παραμυθιών. Στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός… έκατσε και έχασε από τον ΠΑΟΚ, για να μην βγει ο Ολυμπιακός στο Champions League και στο τέλος σκίστηκε για να μην βγει ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Αυτοί που τα λένε να συναντηθούν οι μεν με τους δε να βγάλουν ένα πόρισμα. Το σίγουρο είναι ένα. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε, παίζει και θα παίζει για την πάρτη του και δεν είναι σαν και σας.