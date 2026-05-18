Πασκουάλ: «Δε μπορώ να ελέγξω τις φήμες, είμαι συγκεντρωμένος στην Μπαρτσελόνα»

Κάθε μέρα που περνάει είναι όλο και περισσότερες οι φήμες που θέλουν τον Τσάβι Πασκουάλ να αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα και να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι.

Ο ίδιος, μετά την νίκη της ομάδας του επί της Τενερίφης (97-102) κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες αυτές και ξεκαθάρισε πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Μπαρτσελόνα.

«Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα, προσπαθώντας να την βάλω στην καλύτερη δυνατή θέση εν όψει των playoffs της ACB. Μετά θα παίξουμε εκεί και θα επικεντρωθώ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι όλο. Αν υπάρχει κάτι να πούμε, θα το συζητήσουμε στο τέλος της σεζόν. Δεν μπορώ να ελέγξω τις φήμες. Είναι ανεξέλεγκτες. Έχουν γίνει τόσες πολλές συζητήσεις από τότε που ήρθα - μεταγραφές, αλλαγές... Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Προς το παρόν είμαι συγκεντρωμένος σε αυτή τη σεζόν και θα δούμε τι θα συμβεί», απάντησε ο Πασκουάλ.