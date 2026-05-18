«Θέλει Τουμπέλις ο Ολυμπιακός»

Δημοσίευμα στο Ισραήλ θέλει τον Ολυμπιακό να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Αζουόλας Τουμπέλις.

Συγκεκριμένα, το «Spor5» αναφέρει πως ο 24χρονος παίκτης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Euroleague, αλλά φαβορί για την απόκτησή του αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός.

«Παρά την επιθυμία της Χάποελ να τον αποκτήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport 5, φαβορί για την υπογραφή του θεωρείται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις μαζί του. Σε αυτή τη φάση, ο παίκτης δεν φαίνεται κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ» αναφέρεται χαρακτηριστικά για τον παίκτη της Ζαλγκίρις, που φέτος «μετράει» 12.1 πόντους και 4,5 ριμπάουντ μέσο όσο στη Euroleague.