· Ζαλγκίρις · Ολυμπιακός

«Θέλει Τουμπέλις ο Ολυμπιακός»

Ισραηλινό δημοσίευμα θέλει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει ως μεγάλο της στόχο την απόκτηση του Αζουόλας Τουμπέλις.

Δημοσίευμα στο Ισραήλ θέλει τον Ολυμπιακό να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Αζουόλας Τουμπέλις.

Συγκεκριμένα, το «Spor5» αναφέρει πως ο 24χρονος παίκτης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Euroleague, αλλά φαβορί για την απόκτησή του αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός.

«Παρά την επιθυμία της Χάποελ να τον αποκτήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport 5, φαβορί για την υπογραφή του θεωρείται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις μαζί του. Σε αυτή τη φάση, ο παίκτης δεν φαίνεται κοντά στη Χάποελ Τελ Αβίβ» αναφέρεται χαρακτηριστικά για τον παίκτη της Ζαλγκίρις, που φέτος «μετράει» 12.1 πόντους και 4,5 ριμπάουντ μέσο όσο στη Euroleague.

