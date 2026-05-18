ΠΣΑΠΠ για Ρότα: «Να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρε»

Ο Λάζαρος Ρότα τη στιγμή που όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ πανηγύριζε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία, παραμέρισε τα συναισθήματά του, άφησε τους πανηγυρισμούς στην άκρη και έδωσε ένα μάθημα σε όλους, αναφερόμενος στα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους.

Ο νεαρός μπακ της ΑΕΚ συγκίνησε με τις δηλώσεις του και ο ΠΣΑΠΠ τον αποθέωσε για τη στάση του.

«Να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρε. Γιατί τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς, επέλεξες να μιλήσεις για τη ζωή και τις νέες ψυχές. Και κουβέντα στην κουβέντα, πράξη στην πράξη, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Οφείλουμε, τουλάχιστον, να προσπαθήσουμε. Να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο...».