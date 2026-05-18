Νέα πτώση για Τσιτσιπά πριν από το Rolland Garros

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε πρόωρα στη Ρώμη και αυτό είχε αποτέλεσμα να ξαναβγεί εκτός Top 80.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε επτά θέσεις και είναι τώρα στο Νο.82 της παγκόσμιας κατάταξης, συνεχίζοντας να προβληματίζει με την εικόνα του.

Βέβαια, ο Τσιτσιπάς αυτή την εβδομάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία για να… επιστρέψει καθώς θα πάρει μέρος στο τουρνουά της Γενεύης, λίγο πριν τη συμμετοχή του στο Roland Garros, όπου υπερασπίζεται την περσινή παρουσία του στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Κατά τα άλλα, ο Γιάνικ Σίνερ αύξησε ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τον Κάρλος Αλκαράθ, ενώ career high σημείωσαν (μεταξύ άλλων) οι Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο.16), Λέρνερ Τιέν (Νο.20) και Ράφα Χόδαρ (Νο.29).