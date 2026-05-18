· Λάρισα

ΑΕΛ: Κατέθεσε μήνυση κατά οπαδών της!

Απίστευτα σκηνικά στην ΑΕΛ, η οποία τα... έβαλε με τους οπαδούς της.

ΑΕΛ: Κατέθεσε μήνυση κατά οπαδών της!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επόμενη ημέρα του υποβιβασμού της ΑΕΛ έχει ήδη φέρει έντονες αντιδράσεις και αναταράξεις στο εσωτερικό του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, όπου οι «βυσσινί» επικράτησαν με 2-1 αλλά δεν απέφυγαν τον υποβιβασμό, μερίδα των φιλάθλων εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά της προς τη διοίκηση και προσωπικά προς τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Αχιλλέας Νταβέλης.

Στο γήπεδο ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα κατά της διοίκησης, ενώ αναρτήθηκε και πανό με επιθετικό περιεχόμενο, το οποίο καλούσε τον Αχιλλέα Νταβέλη να αποχωρήσει από την προεδρία της ομάδας.

Η αντίδραση της ΠΑΕ ήταν άμεση, καθώς οι άνθρωποι της ΑΕΛ αποφάσισαν να κινηθούν νομικά εναντίον οπαδών που φέρονται να συμμετείχαν στα περιστατικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατατέθηκε μήνυση, ενώ παράλληλα εστάλη και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το κλίμα στον σύλλογο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο μετά τον υποβιβασμό, με τις εξελίξεις να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:01 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαζίνας: «Τιμή μου ο ΠΑΟΚ, ήρθα για το όραμα που υπάρχει»

13:32 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Το «καυτό» καλοκαίρι, το γηπεδικό και τα δικά του… παιδιά!

13:20 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Εξαγοράζει την ακαδημία «ΔΕΚΑ» και «ντύνει» στα ασπρόμαυρα κορυφαίο ταλέντο της χώρας

13:03 MVP

Λόγια όπως του Λάζαρου Ρότα ακούγονται από μόνα τους

12:50 SUPER LEAGUE 2

ΑΕΛ: Κατέθεσε μήνυση κατά οπαδών της!

12:37 EUROLEAGUE

Σπανούλης: «Στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα για αντικαταστάτης του Πασκουάλ»

12:30 ΣΠΟΡ

Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Τσιτσιπά στη Γενεύη

12:21 MVP

Το νέο “fitness plan” των αντρών με στόχο τη μακροζωΐα: 8 ώρες ύπνου και βλέπουμε

12:10 SUPER LEAGUE

Δούκας για Βοτανικό: «Τέλη Ιουνίου έρχεται το στέγαστρο - Μουσείο και πάρκο η Λεωφόρος» (vid)

11:53 CHAMPIONS LEAGUE

«Στη Ρεάλ ο Μουρίνιο»

11:41 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

ΑΕK: Το εντυπωσιακό αήττητο σερί κι η κυριαρχία στα ντέρμπι - Το ιστορικό ρεκόρ που κυνηγάει!

11:02 NBA

«Δεν κρατάνε τον Βαλατσιούνας οι Νάγκετς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας