ΑΕΛ: Κατέθεσε μήνυση κατά οπαδών της!

Η επόμενη ημέρα του υποβιβασμού της ΑΕΛ έχει ήδη φέρει έντονες αντιδράσεις και αναταράξεις στο εσωτερικό του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, όπου οι «βυσσινί» επικράτησαν με 2-1 αλλά δεν απέφυγαν τον υποβιβασμό, μερίδα των φιλάθλων εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά της προς τη διοίκηση και προσωπικά προς τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Αχιλλέας Νταβέλης.

Στο γήπεδο ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα κατά της διοίκησης, ενώ αναρτήθηκε και πανό με επιθετικό περιεχόμενο, το οποίο καλούσε τον Αχιλλέα Νταβέλη να αποχωρήσει από την προεδρία της ομάδας.

Η αντίδραση της ΠΑΕ ήταν άμεση, καθώς οι άνθρωποι της ΑΕΛ αποφάσισαν να κινηθούν νομικά εναντίον οπαδών που φέρονται να συμμετείχαν στα περιστατικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατατέθηκε μήνυση, ενώ παράλληλα εστάλη και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το κλίμα στον σύλλογο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο μετά τον υποβιβασμό, με τις εξελίξεις να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα.