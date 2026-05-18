ΠΑΟΚ: Εξαγοράζει την ακαδημία «ΔΕΚΑ» και «ντύνει» στα ασπρόμαυρα κορυφαίο ταλέντο της χώρας
Στην εξαγορά της Ακαδημίας «ΔΕΚΑ» του Νίκου Χατζηβρέττα θα προχωρήσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, προσθέτοντας στο δυναμικό του μεταξύ άλλων τον ταλαντούχο Γιάννη Σπανό.
Στη στελέχωση της ακαδημίας του προχωρά ο ΠΑΟΚ μετά και την ανακοίνωση της δημιουργίας τ νέου προπονητικού κέντρου, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να κάνει αίσθηση, εξαγοράζοντας την μπασκετική ομάδα «ΔΕΚΑ», ιδιοκτησίας του Νίκου Χατζηβρέττα.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκεται πολύ κοντά, με τους ασπρόμαυρους να έχουν πλέον στην κατοχή τους τα κορυφαία ταλέντα των παιδικοεφηβικών ομάδων της ΔΕΚΑ.
Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει επίσης το κορυφαίο prospect της γενιάς του 2010. Ο λόγος για το υπερταλαντούχο Γιάννη Σπανό ο οποίος στα 16 του χρόνια, αποτελεί μέλος της «ΔΕΚΑ» και μάλιστα στο τελευταίο Gen A Stars κάτω των 16, είχε κατά μέσο όρο 26.9 πόντους και 16.3 ριμπάουντ.