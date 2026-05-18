Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Τσιτσιπά στη Γενεύη
Στη μάχη του ATP 250 στη Γενεύη ρίχνεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος θα βρει απέναντί του τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρντ στον πρώτο γύρο του τουρνουά. Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης.
Στο 250αρι της Γενεύης θα συμμετάσχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα (Νο.75) να μονομαχεί για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ (Νο.58).
Ο νικητής θα παίξει στους «16» της διοργάνωσης με αντίπαλο τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, Νο.4 του ταμπλό, που είχε μπάι στον πρώτο γύρο.
Ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 15.00-15.30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 6.