Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Τσιτσιπά στη Γενεύη

Στο 250αρι της Γενεύης θα συμμετάσχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα (Νο.75) να μονομαχεί για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον Γάλλο Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ (Νο.58).

Ο νικητής θα παίξει στους «16» της διοργάνωσης με αντίπαλο τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, Νο.4 του ταμπλό, που είχε μπάι στον πρώτο γύρο.

Ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 15.00-15.30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 6.