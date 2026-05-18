Σπανούλης: «Στην κορυφή της λίστας της Μπαρτσελόνα για αντικαταστάτης του Πασκουάλ»

Δημοσίευμα βόμβα έρχεται από την Ισπανία, με τον Βασίλη Σπανούλη να αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή στη λίστα της Μπαρτσελόνα για αντικαταστάτης του Τσάβι Πασκουάλ.

Καταιγιστικές εξελίξεις στη Μπαρτσελόνα, με τον Τσάβι Πασκουάλ να αποχωρεί σύμφωνα με δημοσίευμα από τον πάγκο των «Μπλαουγκράνα» στο τέλος της σεζόν και να ετοιμάζει βαλίτσες για Αραβικά Εμιράτα και Ντουμπάι.

Το «encestando» αναφέρει πως εκ των φαβορί για να αναλάβει τον πάγκο των Καταλανών είναι ο Βασίλης Σπανούλης ο οποίος αποχώρησε μεσούσης της σεζόν από τη Μονακό και έκτοτε ψάχνει το νέο του προορισμό.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα έχει στα υπόψιν της και τον Ίμπον Ναβάρο, προπονητή της Μάλαγας όπως άλλωστε έχει αναφερθεί ξανά τις τελευταίες ημέρες.

