«Κοντά στην Ντουμπάι BC ο Πασκουάλ»

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Τσάβι Πασκουάλ, είναι κοντά σε συμφωνία με την Ντουμπάι BC, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Κοντά σε οριστική συμφωνία φαίνεται πως βρίσκονται η Ντουμπάι BC και ο Τσάβι Πασκουάλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Όπως αναφέρεται, ο έμπειρος Καταλανός τεχνικός αποτελεί τον βασικό στόχο της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής, ο Πασκουάλ αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι BC μετά την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα, στο δημοσίευμα σημειώνεται πως στο υπάρχον συμβόλαιο του Πασκουάλ με την Μπαρτσελόνα προβλέπεται ειδική ρήτρα αποχώρησης, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να αποδεσμευτεί με το τέλος της σεζόν, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη μετακίνησή του.

