ΑΕΚ: Με 3 απουσίες η «Ένωση» για το Game 2 κόντρα στον Άρη

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στο Αλεξάνδρειο για το Game 2 των προημιτελικών της GBL.

Η «Βασίλισσα» μετά τη νίκη στο Game 1, χρειάζεται ακόμη μια για να σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, εκεί που περιμένει από χθες ο Ολυμπιακός.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Δημήτρη Κατσίβελη ο οποίος τέθηκε εκτός δράσης καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Απών αναμένεται να είναι και ο Νίκος Αρσενόπουλος, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Παράλληλα από την εξάδα των ξένων «κόπηκε» ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Αναλυτικά η σύνθεση της ΑΕΚ:

Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.