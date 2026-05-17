Χρήστου: «Μου άφησε μια πικρία, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω»

Εκτός του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κολύμβησης, που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ από τις 15 έως τις 18 Μαΐου, έμεινε ο Απόστολος Χρήστου για λόγους υγείας. Το όνομα του «αργυρού» Ολυμπιονίκη απουσίαζε από τις λίστες εκκίνησης, προκαλώντας ανησυχία στους φίλους της ελληνικής κολύμβησης.

O κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου απογεύματος τελικών στο Acropolis Swim Open, που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η κατάστασή του οδήγησε σε νοσηλεία για προληπτικές εξετάσεις και περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Ο Χρήστου παρέμεινε για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, ώστε να ολοκληρωθεί το σύνολο των απαραίτητων εξετάσεων, γεγονός που δεν του επέτρεψε να συμμετάσχει στη σημαντικότερη εγχώρια διοργάνωση της σεζόν.

Πλέον, τα νέα είναι ευχάριστα, καθώς οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε εξιτήριο και μέσω ανάρτησής του στα social media μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του μετά την περιπέτεια που πέρασε.

Η ανάρτηση του Χρήστου:

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ακόμα και ο αθλητής πάνω απ όλα είναι άνθρωπος. Πονάει να μένεις εκτός για κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις. Όμως πάνω από τα μετάλλια και τους τίτλους είναι η υγεία. Λόγω αδιαθεσίας υποβλήθηκα σε ιατρικές εξετάσεις οι οποίες πήγαν όλες περίφημα!

Μου άφησε μια πικρία το ότι δεν κατάφερα να συμμετάσχω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αλλά μέσα μου υπερισχύει η χαρά και η ανακούφιση αφού θα μπορέσω να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω απερίσπαστος».