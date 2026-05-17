Ελίνα Τζένγκο: 8η στην πρεμιέρα της στο Τόκιο

Την 8η θέση στο ακόντιο κατέλαβε η Ελίνα Τζένγκο στην πρεμιέρα της στο μίτινγκ του Τόκιο, με ρίψη στα 58,37 μέτρα.

Με την κατάληψη της 8ης θέσης στο μίτινγκ του Τόκιο ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για φέτος η Ελίνα Τζένγκο. Η 5η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2026 ολοκλήρωσε τον αγώνα της στο αγώνισμα του ακοντισμού με καλύτερη ρίψη στα 58,37 μέτρα.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ δεν έχει φτάσει ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, καθώς ξεκίνησε αργά τις βολές στη φετινή της προετοιμασία.

Παρά ταύτα, κατάφερε να βελτιώσει ελαφρώς το φετινό της ρεκόρ, το οποίο ήταν 58,21μ. από τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων στην Κύπρο.

Μεγάλη νικήτρια του αγώνα αναδείχθηκε η Ρένα Όταμπορ, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση με βολή στα 61,57 μέτρα. Επόμενος σταθμός για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα είναι το Diamond League της Σιαμέν, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 23 Μαΐου.

