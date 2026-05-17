Ήττα για τη Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του ATP 250 στο Στρασβούργο και τώρα... Roland Garros.

Την ήττα γνώρισε στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Στρασβούργου η Μαρία Σάκκαρη, με την Αμερικανίδα Πέιτον Στερνς να επικρατεί με 2-0 σετ της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και να την αποκλείει πρόωρα από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Πλέον η Μαρία στρέφει το βλέμμα της στο δεύτερο μεγάλο τουρνουά της σεζόν, το Roland Garros το οποίο θα διεξαχθεί στο Παρίσι (24/5-7/6).

ΤΑ ΣΕΤ: 3-6, 1-6