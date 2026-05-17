Ψάχνει τη «βόμβα» με Βαϊνάλντουμ η Κόβεντρι

Η Κόβεντρι δείχνει από νωρίς τις προθέσεις της ενόψει της νέας σεζόν στην Premier League, στοχεύοντας στην απόκτηση του πρώην πρωταθλητή με τη Λίβερπουλ, Τζίνι Βαϊνάλντουμ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Football Insider», η Κόβεντρι εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Τζίνι Βαϊνάλντουμ, του ανθρώπου που κατέκτησε τα πάντα με τη Λίβερπουλ, όντας βασικό στέλεχος στην πορεία προς την κατάκτηση του Champions League το 2019!

Ο 35χρονος Ολλανδός μέσος αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ-Ετιφάκ, ωστόσο το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι. Η προοπτική της επιστροφής του στο «Νησί» φαντάζει ιδανική για την Κόβεντρι, η οποία αναζητά παίκτες με την κατάλληλη εμπειρία και προσωπικότητά στη μεσαία γραμμή.

Παρά την ηλικία του, ο Βαϊνάλντουμ βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση. Τη φετινή σεζόν πραγματοποιεί ίσως την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, έχοντας σημειώσει 16 γκολ και 6 ασίστ σε 32 αναμετρήσεις πρωταθλήματος, αριθμοί που αποδεικνύουν ότι η επαφή του με τα δίχτυα παραμένει σε κορυφαίο επίπεδο.

