NBA: Το πλάνο των Ουόριορς για Κάρι

Το συμβόλαιο του Στεφ Κάρι με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, με την ομάδα να επιθυμεί την παραμονή του με κάθε τρόπο.

Ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών έχει ήδη εξασφαλισμένη την παρουσία του στους «πολεμιστές» για τη σεζόν 2026-2027, όταν και θα λάβει 62,5 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο, το οποίο μπορεί να φτάσει περίπου τα 60 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η ομάδα του Στιβ Κερ είναι διατεθειμένη να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση του Αμερικανού γκαρντ, με στόχο να ολοκληρώσει την καριέρα του στο κλαμπ με το οποίο κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα στο ΝΒΑ.

Ο general manager των Ουόριορς, Μάικ Ντανλίβι, σημείωσε σχετικά ότι ο οργανισμός θέλει ο Στεφ Κάρι να μείνει όσο επιθυμεί και να κλείσει την πορεία του στην ομάδα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι συζητήσεις θα οδηγηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

«Αυτή η στιγμή θα έρθει, αλλά πάντα λέγαμε ότι θέλουμε ο Στεφ Κάρι να ολοκληρώσει εδώ την καριέρα του και να μείνει για όσο εκείνος θέλει. Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι συζητήσεις θα γίνουν και πιθανότατα μπορείτε να φανταστείτε προς ποια κατεύθυνση θα οδηγηθούν. Δεν βλέπω κανένα σενάριο στο οποίο να μη θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να ολοκληρώσει εδώ την πορεία του με τους Ουόριορς», ανέφερε.