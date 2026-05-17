Μεταγραφές, ΑΕΚ: Το ενδιαφέρον της Αϊντχόφεν και η «κιτρινόμαυρη» πρόταση ανανέωσης σε Γιόβιτς

Η ΑΕΚ φέρεται αποφασισμένη να κρατήσει τον Λούκα Γιόβιτς στο ρόστερ της, την ώρα που δημοσιεύματα από τη Σερβία συνδέουν τον επιθετικό με την Αϊντχόφεν.

Τώρα, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, οι «κιτρινόμαυροι» ετοιμάζονται να κάνουν μεγάλη προσπάθεια να τον κρατήσουν, έχοντας καταθέσει πρόταση ανανέωσης για τον διεθνή στράικερ.

Ο Γιόβιτς πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, σημειώνοντας 21 γκολ και συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, αναφέρεται πως το συμβόλαιο που υπέγραψε με την Ένωση το περασμένο καλοκαίρι έχει διάρκεια δύο ετών, παρότι δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα.