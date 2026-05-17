Τσέλσι: Επίσημα νέος προπονητής ο Τσάμπι Αλόνσο

Η Τσέλσι ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο, με τον Ισπανό προπονητή να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας από την 1η Ιουλίου.

Ο 44χρονος τεχνικός επιστρέφει στην Αγγλία, 17 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, έπειτα από το σύντομο πέρασμά του από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «μπλε» γνωστοποίησαν πως ο Αλόνσο υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Ισπανός προπονητής τόνισε πως στόχος είναι η δημιουργία μιας ομάδας που θα διεκδικεί τίτλους και θα αγωνίζεται σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο, δίνοντας έμφαση στη σωστή νοοτροπία και τη σκληρή δουλειά.

«Θέλουμε να χτίσουμε μία ομάδα ικανή να αγωνίζεται με συνέπεια στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικεί τρόπαια. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην ομάδα και θα είναι μεγάλη μου τιμή να ηγηθώ του κλαμπ. Η προσοχή μας επικεντρώνεται στη σκληρή δουλειά, στο να φτιάξουμε τη σωστή νοοτροπία και στην κατάκτηση τροπαίων», ήταν τα λόγια του.