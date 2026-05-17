Super League: Φιέστα τίτλου η ΑΕΚ, «μάχη» Champions League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

Τεράστιο ενδιαφέρον μόνο για τους φιλοξενούμενους η τελευταία αγωνιστική των Playoffs, όπου η… μεθυσμένη από τον τίτλο ΑΕΚ, υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο απογοητευμένος Παναθηναϊκός, φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. 

Η σεζόν για το Big-4 ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ώρες. Τα playoffs των θέσεων 1-4 της Super League, έφτασαν στην τελευταία τους αγωνιστική, η οποία διεξάγεται απόψε. Με το μοναδικό ενδιαφέρον που υπάρχει, να αφορά τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια το κλίμα θα είναι πανηγυρικό, καθώς η ΑΕΚ θα κάνει φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για 90 λεπτά όμως, θα ξεχάσει τη γιορτή καθώς υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο οποίος έχει τεράστιο κίνητρο. Συγκεκριμένα τη νίκη που θα του εξασφαλίσει τη 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα στη Λεωφόρο. Χωρίς κόσμο λόγω τιμωρίας, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» απογοητευμένοι και χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, κόντρα στους Θεσσαλονικείς που ψάχνουν νίκη πάση θυσία και περιμένουν «δώρο» από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή να μη νικήσει ο Ολυμπιακός, για να είναι ο «Δικέφαλος» στη 2η προνομιούχο θέση.

Για τις θέσεις 5-8, τα δύο ματς χωρίς ουσιαστικό κίνητρο είναι Άρης – Λεβαδειακός και ΟΦΗ – Βόλος. Για το γόητρο ενδιαφέρον έχει το ματς της Θεσσαλονίκης, καθώς αν νικήσουν οι «κίτρινοι» τερματίζουν 5οι. Σε διαφορετική περίπτωση σε αυτή τη θέση θα είναι ο Λεβαδειακός.

SUPER LEAGUE PLAYOFFS 1-4

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός Cosmote Sport 2

19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ε.Κ. 71

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 65

3. Π.Α.Ο.Κ. 63

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 51

PLAYOFFS 5-8

17:30 Άρης – Λεβαδειακός Novasports Prime

17:30 ΟΦΗ – Βόλος Cosmote Sport 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 31

6. ΑΡΗΣ 28

7. Ο.Φ.Η. 20

8. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 17

