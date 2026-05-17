Τραγωδία σε ιππικούς αγώνες παρουσία του βασιλιά Κάρολου: Στρατιώτης σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο

Ο βασιλιάς Κάρολος παρότι βρισκόταν στον χώρο την ώρα του τραγικού περιστατικού, δεν ενημερώθηκε άμεσα

Από ένα τραγικό συμβάν σημαδεύτηκε η ιππική επίδειξη στο Royal Windsor Horse Show, παρουσία του Βασιλιά Καρόλου, όταν ένα μέλος της Βασιλικής Μονάδας Ιππικού Πυροβολικού σκοτώθηκε, μετά από πτώση από το άλογό του.

Ο στρατιώτης, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έπεσε από το άλογό του καθώς έβγαινε από την αρένα στο Ουίνδσορ του Μπέρκσαϊρ.

Οι γιατροί έσπευσαν αμέσως να σώσουν τον στρατιωτικό ιππέα, αλλά δεν τα κατάφεραν εξαιτίας των βαρύτατων τραυμάτων που υπέστη.

Η Αστυνομία δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τον θάνατο ως ανεξήγητο, αλλά όχι ύποπτο.

Το Royal Windsor Horse Show συνεχίζεται όπως είχε προγραμματιστεί, χωρίς την επίδειξη της Βασιλικής Μονάδας Ιππικού Πυροβολικού.

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να είναι «πολύ συγκλονισμένος και θλιμμένος» μετά την ενημέρωσή του για τον θάνατο.

Ο Βασιλιάς, καθώς και ο Δούκας και η Δούκισσα του Εδιμβούργου, παρευρέθηκαν στην παράσταση την Παρασκευή και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στο χώρο τη στιγμή του τραγικού συμβάντος.

«Αν και η Αυτού Μεγαλειότης και άλλα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας βρισκόταν στον χώρο της παράστασης τη στιγμή που συνέβη το συμβάν, δεν ενημερώθηκαν για τη σοβαρότητα της κατάστασης παρά μόνο αργότερα.

Ο Βασιλιάς συγκλονίστηκε όταν έμαθε αργότερα για τον θάνατο του στρατιώτη και θα επικοινωνήσει με την οικογένεια για να εκφράσει τα προσωπικά του συλλυπητήρια.

Οι σκέψεις και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια ολόκληρης της Βασιλικής Οικογένειας συνοδεύουν τους αγαπημένους του θύματος και τους στρατιωτικούς συναδέλφους του σε αυτή τη στιγμή θλίψης», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του παλατιού σύμφωνα με τη SUN

