· Α.Ε. Λάρισας · Αστέρας Τρίπολης · Πανσερραϊκός

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ, αγωνιά ο Asteras Aktor

Η ισοπαλία στην Τρίπολη στέλνει την ομάδα της Λάρισας στη Super League 2 – Ανοιχτή η δεύτερη θέση υποβιβασμού, με τους Αρκάδες να έχουν την κατάσταση στα χέρια τους. 

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ, αγωνιά ο Asteras Aktor
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 9η και προτελευταία αγωνιστική των Playouts της Super League, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Η κακοκαιρία στις Σέρρες έφερε την αναβολή στο Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός, παιχνίδι που έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου.

Το 0-0 στο Αστέρας Aktor – Κηφισιά, έστειλε τους γηπεδούχους στους 33 βαθμούς. Με τον Πανσερραϊκό να έχει 28 με αγώνα λιγότερο. Κατά συνέπεια οι Σερραίοι θέλουν νίκη με τον Παναιτωλικό, για να μείνουν στο… παιχνίδι. Περιμένοντας μετά από τους Αγρινιώτες να νικήσουν τους Αρκάδες στην έδρα τους τελευταία αγωνιστική.

Η ομάδα που δεδομένα αποχαιρετά την κατηγορία, είναι η ΑΕΛ. Οι Λαρισαίοι νίκησαν 2-1 τον Ατρόμητο, αλλά αυτό το αποτέλεσμα τους έστειλε στους 30 βαθμούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Αστέρα, η ομάδα της Τρίπολης ευνοείται, οπότε οι «βυσσινί» υποβιβάζονται στη Super League 2.

SUPER LEAGUE PLAYOUTS – 9η αγωνιστική

Asteras Aktor – Κηφισιά 0-0

ΑΕΛ – Ατρόμητος 2-1

Κυριακή 17/5

15:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Novasports 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 43

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 38

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35 (8αγ.)

12. ASTERAS AKTOR 33

13. ΑΕΛ NOVIBET 30

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 (8αγ.)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)

Πέμπτη 21/5

19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

19:00 Παναιτωλικός – Asteras Aktor

19:00 Κηφισιά - ΑΕΛ

COMMENTS
LATEST NEWS
22:43 EUROLEAGUE

Παρωδία στο Ισραήλ: Έμεινε με έναν παίκτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

22:29 ΣΠΟΡ

Εξαιρετικό άνοιγμα σεζόν για τον Τεντόγλου – Άλμα στα 8.21μ. στα Βεργώτεια

22:04 EUROLEAGUE

Γιασικεβίτσιους: «Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη κατάσταση»

22:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι: Ταράζει τα νερά με τον Τσάμπι Αλόνσο – Συμφώνησαν οι δύο πλευρές!

21:30 SUPER LEAGUE

Αντωνόπουλος: «Δυστυχώς δεν τελείωσε η δουλειά»

21:24 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ, αγωνιά ο Asteras Aktor

21:22 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Μέσα ο Βάργκα για Ολυμπιακό - Εκτός ο Στρακόσα

21:22 SUPER LEAGUE

Λέτο: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών»

21:17 SUPER LEAGUE

Τα highlights της «πικρής» νίκης της ΑΕΛ επί του Ατρόμητου

21:06 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 2-1: Κέρδισαν αλλά έπεσαν οι «βυσσινί»

20:58 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν κι έδωσαν παράταση στην παραμονή οι Αρκάδες

20:21 SUPER LEAGUE

Super League: Την Κυριακή στις 15:00 το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας