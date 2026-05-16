Πιρόλα: «Οι φίλοι του Ολυμπιακού αξίζουν να κλείσουμε τη σεζόν με νίκη»

Ο Λορέντσο Πιρόλα μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, αλλά και για την πιθανότητα να κληθεί στην εθνική ομάδα της Ιταλίας.

Ο στόπερ των Πειραιωτών τόνισε πως για την ομάδα του έχει σημασία η δεύτερη θέση για να μπορέσει να παίξει στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πιρόλα

Για το ματς με την ΑΕΚ: «Φυσικά θέλουμε να κερδίσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Για μας είναι πολύ σημαντικό, από την στιγμή που δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, να τερματίσουμε στην δεύτερη θέση και να έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε ξανά στο Champions League».

Για το αν θέλει να γνωρίζει τι συμβαίνει στο άλλο ματς: «Ειλικρινά σκέφτομαι μόνο τη νίκη. Οι οπαδοί αξίζουν να κλείσουμε την σεζόν με μία νίκη και εμείς θέλουμε να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή θέση. Εξαρτάται μόνο από εμάς. Αν κερδίσουμε δεν έχει καμία σημασία τι θα συμβεί στο άλλο παιχνίδι. Φυσικά αν τα πράγματα δεν πάνε καλά για μας και είμαστε ισόπαλοι και στο άλλο ματς ο ΠΑΟΚ χάνει θα είναι καλό για μας, ωστόσο είμαστε συγκεντρωμένοι σε μας και στο πως θα κερδίσουμε το δικό μας παιχνίδι».

Για τα σενάρια που τον θέλουν να καλείται στην Εθνική Ιταλίας: «Δεν γνωρίζω αν θα κληθώ τώρα στην Εθνική ομάδα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ιταλία είναι κάπως περίεργη. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο παιχνίδι με την Ελλάδα. Ίσως κληθούν ποδοσφαιριστές μόνο από την Κ-21. Ελπίζω μια μέρα να παίξω για την χώρα μου και από την πλευρά μου κάνω το καλύτερο που μπορώ και προσπαθώ να δείχνω την ποιότητα μου, ωστόσο δεν ξέρω αν θα είναι τώρα αυτή η στιγμή».